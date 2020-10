Jet van Nieuwkerk bevallen van zoontje

Koken & eten Jet van Nieuwkerk: Tv is geen droom, een eigen restaurant wel

5 mei Nu Matthijs van Nieuwkerk net is gestopt met De Wereld Draait Door is het de beurt aan een andere Van Nieuwkerk: zijn dochter Jet (30). Vanaf vandaag presenteert ze dagelijks Wat eten we? op Net 5. Maar een tv-carrière net als haar vader ambieert ze niet. ,,Ik droom liever van een eigen restaurant.”