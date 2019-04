Jett Rebel staat volgend jaar weer in Carré

In februari stond Jett Rebel, die eigenlijk Jelte Tuinstra heet, ook al in een uitverkocht Carré met zijn Unconditional Love Tour. De tournee staat in het teken van zijn vorig jaar verschenen zevende album 7, waar nummers als Perfect Lady en Amy op staan.



De flamboyante Jelte brak in 2013 door met zijn debuutplaat Venus & Mars. De 28-jarige zanger is vooral bekend van hits als Tonight, Louise en On Top of the World.