Jeugddramaserie SpangaS stopt na vijftien jaar

Interview Willem Voogd (Mees Kees) is gestopt met datingapps: ‘Vleeskeu­ring’

In de Efteling vraagt iedereen of hij echt Mees Kees is, zijn podcast Baba is een succes en binnenkort speelt hij Aaron in Bonita Avenue. En toch kan Willem Voogd (33) nog hartstikke onzeker zijn. ‘O god, nu komen ze erachter dat ik niets kan', zegt hij in magazine Mezza.

22 januari