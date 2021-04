Jill wint Big Brother en neemt ruim 70.000 euro mee naar huis

De Druiven­tros stapt weer in een tv-serie: ‘Het is toch goed voor de bekendheid’

7 april Na drieënhalf jaar is het zover: een nieuwe tv-serie over De Druiventros. RTL4 zendt vanaf dinsdag 27 april zeven afleveringen uit over het hotel-restaurant in Berkel-Enschot. ,,We hebben elkaar weer gevonden”, zegt directielid Janny Zoontjens-Mutsaers. ,,Het is toch goed voor de bekendheid. En door de lockdown hadden we er ook tijd voor. We hebben ons er voor 300 procent in gestort.”