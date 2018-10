Jim geniet van tijd met kleine, de ultieme middag van Thomas

Xelly Cabau van Kasbergen in verwach­ting van eerste kindje

16:52 Xelly Cabau van Kasbergen, het 30-jarige zusje van Yolanthe, is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakt de visagiste vandaag bekend op Instagram. ,,Wij voelen ons zo gelukkig en gezegend. Onbeschrijfelijk! YES WE ARE EXPECTING!", laat de brunette apetrots weten.