Jimmy Fallon en Ellen DeGeneres in tranen in eigen talkshows om Kobe Bryant

Zichtbaar geëmotioneerd opende Jimmy Fallon gisteravond de normaal zo vrolijke talkshow The Tonight Show. De 45-jarige comedian kende Kobe Bryant al vanaf zijn 21ste. Toen de basketballer nog maar zeventien was en aan het begin van zijn carrière stond, ontmoetten ze elkaar in Los Angeles.



,,Ik begon net in de comedyscene in LA”, vertelde Fallon met gebroken stem. ,,We hadden een feestje waar we niemand kenden. Dus we begonnen maar met elkaar te praten.” Op dat moment was Bryant net een rookie (een basketballer in het eerste seizoen in de NBA) bij de LA Lakers en voor Fallon een totaal onbekende.

Pasje

,,Op een gegeven moment kwam de man die het feestje gaf met de vraag: wie wil er bier gaan halen? Kobe was 17 en dronk niet. Hij zei: ‘ik doe het wel, Jimmy ga je mee?’ Dus ik stapte in de auto met Kobe Bryant en hij was helemaal nieuw in Los Angeles, net als ik, en we reden naar de boulevard. Daar wilde ik de deur openen van een winkel, maar die zat op slot. De medewerker zei: ,,Sorry, ik kan je niets verkopen’.”



,,‘We willen gewoon dat bier daar kopen’, zei ik. Maar hij legde uit dat de winkel niets fysieks verkocht, maar alleen producten afleverde. Vervolgens pakte Kobe zijn pasje, deed het tegen het glas en zei: ‘I am a Laker’. De man opende vervolgens de deur en we liepen weg met vijf kratten bier en redden daarmee het feest.”



Dat was het begin van een vriendschap, legde Fallon uit. Bryant groeide uit tot een NBA-legende, maar de twee hielden contact. ,,We lachten nog regelmatig om die avond dat we elkaar voor het eerst ontmoetten", vertelde de presentator, terwijl hij vocht tegen de tranen. ,,We hadden het dan ook over de vele leuke dingen die daarna gebeurden. Hoe leuk het was om kinderen op te voeden. Alle domme fouten die we maakten, omdat we goede vaders wilden zijn. En vandaag is hij en een van zijn meisjes er niet meer..”



Hij besloot zijn verhaal: ,,Kobe, als we elkaar weer mogen zien, doen we nog een rondje bier.”

