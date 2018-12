Jimmy Page kan zwembad buurman Robbie Williams niet tegenhouden

Robbie Williams (44) mag na een verbeten juridische strijd met zijn buurman - Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page - toch een ondergronds zwembad in de tuin van zijn miljoenenvilla in Londen laten bouwen. Page (74) vocht tegen dat plan, omdat hij vreest dat zijn kapitale woning door bodemtrillingen ernstig beschadigd zal raken.

Williams en rocklegende Page werden in 2013 van het ene op het andere moment water en vuur, toen bleek dat de voormalige Take That-zanger bij het bestuur van de wijk Kensington een bouwvergunning had aangevraagd voor het superdeluxe zwembad.

Page, die pal naast Williams woont aan Melbury Road, diende vrijwel direct een bezwaarschrift in. Hij vreesde grote schade aan zijn monumentale pand. ,,Na meer dan veertig jaar het bijzondere gebouw te hebben beschermd, zet ik nu de strijd voort tegen een nieuwe bedreiging voor dit kostbare en unieke pand”, schreef Page in zijn verweer.

Een speciale commissie heeft de afgelopen jaren namens Williams en Page onderzocht wat de mogelijke risico's zijn van de aanleg van het zwembad. Daaruit is gebleken dat het allemaal wel zal meevallen met bodemtrillingen tijdens de bouw. Wel is deze week met Page afgesproken dat er in zijn huis sensoren worden opgehangen die bewegingen van het gebouw en de omringende grond kunnen registreren. Mochten die toch trillingen aantonen, dan moeten de bouwwerkzaamheden bij Williams worden stilgelegd en voorzichtiger hervat. Als er echt schade aan het pand van Page wordt aangetoond, dan kan de gemeente het hele project stilleggen of afblazen.

Volledig scherm Rechts het huis van Robbie, links dat van Page. © Google Maps

Schelden

In 2013 kocht Robbie het optrekje (19 miljoen euro) naast dat van de voormalige Led Zeppelin-gitarist. De supersterren leefden in eerste instantie als goede buren, maar Williams’ bouwplannen - een zwembad en sportruimte in onder meer de kelder van zijn huis - gooiden roet in het eten. Bij een eerdere verbouwing in de villa van Williams zou Page de zanger hebben gestalkt en bouwvakkers het leven zuur hebben gemaakt. Dat ontaardde in scheldkanonnades van Robbie en Page.

Hun knallende ruzie lekte vorig jaar uit, waarna de kiftende buren in Britse media hun excuses aan elkaar maakten. ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest dat dit de publiciteit zou halen', stelde Williams in een verklaring. Page zei in een statement het sorry van Williams met een slag om de arm te accepteren.

De Led Zeppelin-gitarist heeft nog niet gereageerd op de toestemming die Williams nu heeft voor de bouw van zijn zwembad. Volgens DailyMail is de kans groot dat de nu in ‘goede harmonie’ levende buurmannen elkaar binnenkort toch weer in de haren zullen vliegen. Page, die in hoger beroep kan gaan tegen het gemeentelijke besluit kan gaan, zou momenteel alleen in zijn huis wonen. Hij heeft aangegeven weer met Robbie Williams aan tafel te willen om ‘te praten’ over de slepende kwestie. Williams leeft samen met zijn vrouw Ayda Field en hun kroost in het miljoenenpand.