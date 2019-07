Jinek nu ook terug te luisteren als podcast

,,Ik snap ook heus wel dat je soms geen tijd hebt om mijn programma live te kijken, daar hebben we nu iets leuks op bedacht: een podcast!", aldus Eva, die ook nog een persoonlijke onthulling doet. ,,Je kan vanaf nu de show terugluisteren als je in de auto zit, aan het sporten bent of misschien wel in bad zit, dat is de plek waar ik naar podcasts luister."



De uitzending van Jinek staat de volgende dag voor 06.00 uur online, belooft de 40-jarige presentatrice. De Jinek Podcast is te vinden in bijna alle podcastapps. Alleen aan Spotify wordt nog gewerkt.