Jo van Egmond maakt overstap van Radio 538 naar Radio 1

H&M haalt ‘Justin Bie­ber-troep’ uit de schappen na ophef

Winkelketen H&M heeft artikelen met daarop het gezicht van Justin Bieber uit de winkel gehaald nadat de zanger zich eerder kritisch had uitgelaten over de verkoopwaar. Volgens Bieber was hij niet gevraagd om toestemming om plaatjes van zijn hoofd op onder meer T-shirts, truien en tassen te zetten.

21 december