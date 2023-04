Joan Franka ‘overweldigd’ door reacties op songfestival-ervaring

Joan Franka, de zangeres die Nederland in 2012 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, is ‘overweldigd’ door de reacties die ze heeft gekregen op haar deelname aan Better Than Ever. Daarin vertelde de zangeres over haar slechte ervaringen met haar deelname aan het muziekevenement.

,,Ik ben echt overweldigd door de reacties, had ik niet verwacht”, vertelt Franka aan tafel bij Renze op Zondag, waar 554.000 mensen naar keken. Ze noemt het doen van haar verhaal ‘een soort laatste stap in het helingsproces’. Betrokkenen hebben nog niet op haar gereageerd, aldus Franka.

Aan Renze op Zondag hebben haar toenmalige managers wel laten weten zich te distantiëren van alle beschuldigingen. Zij herkennen zich niet in de verhalen van Franka en zeggen 'dat ze de feiten verdraaid’. De voormalige managers staan wel open voor een privégesprek met de zangeres, maar zij weet nog niet of dat ‘zinvol’ zou zijn ‘als ze zeggen dat ik de feiten verdraai’. ,,Ze hebben me elf jaar niet gezien, alsof ik niet bestond. En nu ineens willen ze een gesprek. Dat vind ik - eh - interessant.”

Volledig scherm Joan Franka met haar tooi in 2012 © ANP

Franka vertelde in Better Than Ever dat ze tijdens haar deelname aan het songfestival dingen heeft gedaan waar zij niet volledig achterstond. Zo moest ze de veelbesproken indianentooi op, die ze eigenlijk niet wilde dragen, en mochten haar moeder en zus op voor haar belangrijke momenten niet bij haar zijn. Ook vertelde Franka dat haar manager na afloop zou hebben gezegd dat ze ‘alles verpest’ had.

Overgeven van uitputting

Aan het einde van de dag was Franka in haar hotelkamer aan het overgeven omdat ze ‘zo uitgeput’ was. Toen zij iemand van de crew probeerde te bellen, zou niemand hebben opgenomen. AvroTros liet weten dat Joans ervaringen elf jaar teruggaan ‘en we kunnen niet meer terughalen hoe een en ander toen verlopen is’.

Franka was huiverig om haar verhaal te delen. ,,Maar ik had gezien dat ze heel liefdevol en voorzichtig omgaan met de verhalen van mensen en ik heb natuurlijk heel voor voorgesprekken gehad, ik heb heel lang getwijfeld en toen zei toch iets in mijn hart dat ik het moest doen.”

