Job Gosschalk verhoord door politie na zedenaangifte

Het onderzoek is gestart na een aangifte van een zedendelict. Daarnaast is er nog sprake van een melding, die officieel geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek. De officier van justitie moet na het verhoor van Gosschalk beslissen of de voormalig castingdirector (tevens regisseur en producent) ook daadwerkelijk wordt vervolgd.

Gosschalk (51) was mede-eigenaar van Kemna Casting. In november 2017 kwam hij in het nauw toen acteurs (onder wie Winston Post en Yorick van Wageningen, maar ook Arie Boomsma) vertelden over seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Kemna had bijna een monopolie als het ging om het kiezen van acteurs voor rollen. Gosschalk gaf toe te ver zijn gegaan en legde zijn werk neer. Het bedrijf heeft nu een nieuwe naam: Post Castelijn Casting.