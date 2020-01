Jochem Myjer schot in de roos voor SBS 6: 1,2 miljoen kijkers, publiek lovend

De voorstelling van Jochem Myjer Adem in, Adem uit is een groot succes voor SBS 6. De cabaretier trok bijna 1,2 miljoen kijkers naar de zender. Het publiek was onverminderd enthousiast over de show van de grappenmaker uit Leiden. Op social media werd ook waardering uitgesproken over het feit dat de voorstelling door slechts een reclame werd onderbroken.