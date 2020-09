Joe Exotic van Tiger King brengt onderbroeken uit met zijn gezicht erop

Er is keuze uit verschillende modellen. Zo is er eentje met luipaardenprint en het hoofd van Joe, een feloranje tijgerprint en eentje met een mix van tijgerprint en babyblauw. De ondergoedlijn is onderdeel van zijn REVENGE-collectie. De boxers gaan op 7 september in de onlineverkoop. Een bijzondere dag, want dan is het twee jaar geleden dat Joe gearresteerd werd.