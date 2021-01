Johan Derksen ambassadeur van politieke partij Code Oranje

,,Het begint er steeds meer op te lijken dat we in Nederland de vrijheid van meningsuiting zwijgend ten grave dragen. De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur dankzij een leger van beroepsgekwetsten. De gedachtepolitie staat paraat om je te knevelen als je je op andermans tenen begeeft”, aldus lijsttrekker Richard de Mos.

Derksen: ,,Richard is vorige week bij mij geweest om de Basis elf van Code Oranje toe te lichten. Pal staan voor de vrijheid van meningsuiting staat bij hen met stip op nummer 1 en daar kan ik mij uiteraard geheel in vinden. De totale vertrutting van de samenleving waarin niks meer gezegd kan worden, hangt me behoorlijk de keel uit.”