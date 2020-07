Johan Derksen: De Mol dreigde met een claim aan mijn broek

John de Mol persoonlijk zorgde er vrijdag voor dat Veronica Inside volgende maand terugkeert op televisie. Met name Johan Derksen (71) had een stevige aansporing nodig – en die kreeg hij ook, via de mail en telefoon. ,,Dat was een keihard gesprek. Ik had geen enkele keus.’’

Hij wachtte lang, maar John de Mol kwam uiteindelijk toch tevoorschijn. De rel rond Veronica Inside was al meer dan een maand aan de gang en toen de drie kemphanen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen er donderdag onderling niet uitkwamen, greep De Mol hard en duidelijk in. Derksen: ,,Waarom belde De Mol niet een maand eerder, dan was al dit gedoe niet nodig geweest.’’



Om 13.59 uur kwam er in de mailbox van Derksen een bericht binnen met als onderwerp kort en krachtig VI. In de mail, in het bezit van deze site, spreekt de 65-jarige Talpa-baas de voetbalanalyticus direct aan. ,,Laat ik kort door de bocht met de conclusie beginnen. Ik vind dat jullie begin september weer met elkaar aan tafel moeten’’, aldus De Mol, die daarna een aantal argumenten afvuurt op Derksen, die van de drie het duidelijkst was in zijn voornemen te stoppen met het programma.



Het probleem dat was ontstaan vanwege de ‘racisme-uitzending’ en de manier waarop presentator Genee was omgesprongen met zijn twee collega’s, was voor Derksen onoverkomelijk. Van der Gijp wilde ook niet verder, toch twijfelde hij donderdag hoorbaar. Derksen hield na een onderling overleg in een Zwols Van der Valk-hotel de deur echter potdicht.

Quote Ik verwacht voor zes uur jouw/jullie antwoord en ga ervan uit dat dat behelst dat jullie wat betreft VI vanaf begin september weer van de partij zijn John de Mol in een mail aan Johan Derksen

Dreigender toon

De Mol kwam in zijn mail aan Derksen, die net als zijn collega’s nog twee jaar onder contract staat en voor zijn optredens zes ton per jaar toucheert, niet alleen met argumenten over de grote onderlinge chemie, de wens van de kijkers en de morele verplichting richting de redactie. De tv-baas deinsde er ook niet voor terug een wat dreigender toon aan te slaan. ,,Als we het over contracten hebben, een breuk zou op dat gebied ook vergaande consequenties hebben, dat moeten we elkaar niet aan willen doen.’’ Derksen: ,,Daarmee bedoelde hij dat ik een claim aan mijn broek zou krijgen.’’



De mail, die werd afgesloten met een ultimatum (‘Ik verwacht voor zes uur jouw/jullie antwoord en ga ervan uit dat dat behelst dat jullie wat betreft VI vanaf begin september weer van de partij zijn’), kwam voor Derksen niet als verrassing. Vrijdagochtend had hij De Mol al aan de telefoon gekregen.



,,Dat was een keihard gesprek’’, zegt Derksen. ,,Hij zei: je kunt helemaal niet stoppen. Je hebt een contract, geen discussie, ik hou je daaraan. Ik had geen enkele keus. Maar ik wilde geloofwaardig blijven en niet overkomen als een zakkenvuller. Daarom, en dat is een idee van mijn vrouw, schenk ik de helft van mijn salaris aan goede doelen: een hondenpension in Almere en aan het alvleesklierkanker-onderzoek van chirurg Casper van Eijck.”

Huwelijk

In zijn mail schrijft De Mol, die het programma en het drietal in 2018 overnam van RTL, dat de onenigheid tussen Genee enerzijds en Derksen en Van der Gijp anderzijds in zijn ogen ontstond door een mix van uitzonderlijke omstandigheden. ‘Laat ik het vergelijken met een goed huwelijk van die lengte, daar vraag je toch ook niet direct een scheiding aan na één slippertje? Los daarvan is algemeen bekend dat jullie privé bepaald geen vrienden zijn’, vervolgt De Mol. ‘Ik vraag jullie ook niet om met elkaar een vakantie door te brengen bij Sporthuis Centrum. Gewoon twee keer per week naar de studio komen en je werk doen, je contract respecteren, dat vraag en verlang ik. Dat verrekte corona heeft al genoeg banen gekost, koppigheid tussen drie ego’s is bepaald geen excuus om ook hun jobs op de tocht te zetten.’