Johan Derksen door politie gehoord over liquidatie-opmerking na aangifte van Thierry Baudet

geen excuses OM onderzoekt melding van Baudet over 'liquidatie-opmerking' van Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt of Johan Derksen met zijn liquidatie-opmerking over Thierry Baudet een strafbare uiting heeft gedaan. Het OM reageert hiermee op een melding die de voorman van Forum voor Democratie-voorman gedaan heeft van bedreiging. Het gaat hier niet om een diepgravend onderzoek maar om een korte beoordeling, benadrukt een woordvoerder.

23 september