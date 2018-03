Johan Derksen krijgt bij Talpa rokende chauffeur

In het nieuwe seizoen verhuizen Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee van RTL 7 naar Veronica, dat was een mooi moment om een chauffeur als onderdeel van de onderhandelingen op te voeren. ,,Het heen en weer rijden ging me steeds meer tegenstaan”, stelt Derksen, die sinds een jaar in Drenthe woont. ,,Het was een van mijn voorwaarden om over te stappen naar Talpa. Een chauffeur is niet ongebruikelijk in Hilversum, maar ik wilde dat nooit. Vond dat een beetje patserig. Maar als je elke keer zelf moet rijden, vaak ook 's avonds laat, dan heb je af en toe wel moeite om wakker te blijven.”