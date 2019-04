Johan Derksen ‘na lang zeuren’ uit ziekenhuis ontslagen

Voetbalanalist Johan Derksen (70) is vandaag in het academisch ziekenhuis in Groningen met succes geopereerd aan een gecompliceerde armbreuk. Na de ingreep mocht hij volgens eigen zeggen ‘na lang zeuren’ weer naar huis om verder te herstellen. Derksen viel vorige week in zijn huis in Grolloo (Drenthe) van de trap. Het resultaat: breuken in het gezicht, arm en een zware hersenschudding.

Volgens Voetval Inside-commentator Derksen hadden de artsen hem liever nog even ter observatie in het ziekenhuis gehouden. Hij wilde echter naar huis om er naar voetbal te kunnen kijken. Hij is blij dat de operatie aan zijn arm naar wens van de doktoren is verlopen. ,,Het gaat goed. Ik voel vooralsnog weinig van de operatie, want mijn arm is nog verdoofd”, vertelde hij vanavond aan RTL Boulevard.

Derksen weet zelf niets meer van die nachtelijke val van de trap dinsdagnacht. Hij viel van de trap omdat hij 's nachts dacht het toilet in te stappen. ,,Mijn vrouw vertelde dat het een groot bloedbad was. Bijna niet weg te poetsen. Er was paniek omdat de ambulance niet startte. Ze moesten een andere sturen. Ik heb daar twintig minuten gelegen, buiten bewustzijn, terwijl de hond hysterisch om me heen liep”, vertelde hij aan deze site. ,,Toen ik bijkwam in het ziekenhuis, was het eerste wat ik zag een arts met een hoofddoek die mijn gezicht aan het naaien was. Daarna kreeg ik allerlei onderzoeken en scans.”

Opgelucht

Na een korte ziekenhuisopname mocht hij vorige week weer thuis. Vervolgens bogen artsen zich over de vraag hoe zijn arm op de beste manier kon worden hersteld. Dat resulteerde in een nieuwe opname. Derksen is Derksen opgelucht dat alles weer (bijna) achter de rug is. ,, Als je ziet van welke hoogte ik ben gevallen, dan heb ik geluk gehad. Het is een ontzettende klap geweest. Voor hetzelfde geld is het een gebroken heup, of zelfs een dwarslaesie. Ik heb dat idee op de racefiets ook wel eens. Ben ik voor één ding bang: dat ik onderuit ga en mijn heup breek. Als je zeventig bent, is dat tegenwoordig het eerste wat er aan de hand is”, liet hij vorige week los aan deze site.

Derksen is de eerste die het ongeluk alweer relativeert, net als dochter Marieke die op social media liet weten dat het met de aandacht ‘een beetje uit de hand loopt’. ,,Superlief en ook tamelijk bizar, alle aandacht. Maar het gaat goed met Johan hoor! De schrik is weg, hij herstelt als een malle. Dus voor we het weten gaat hij er gewoon weer met gestrekt been in”, schreef ze op Twitter.