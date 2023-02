Johan Derksen niet vervolgd voor liquidatie-uitspraak Baudet: ‘Geen bewijs voor opzet’

Het Openbaar Ministerie in Den Haag kondigde ruim vier maanden geleden aan te onderzoeken of Derksen met zijn opmerking over Thierry Baudet een strafbare uiting had gedaan. Het zogeheten Team Bedreigde Politici concludeerde dat er sprake is van ‘een mogelijke opruiing’ door Derksen. Na deze conclusie zette Baudet zijn aangifte tegen Derksen door.