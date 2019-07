Johan Derksen zet alles op alles voor zijn ernstig zieke chauffeur: Ik zag haar meer dan eigen vrouw

De rollen zijn omgedraaid, maar helaas uit pure noodzaak. Johan Derksen rijdt tegenwoordig zijn chauffeur in plaats van andersom. Aleksandra Jolanda Plug, als blueszangeres bekend als AJ Plug, is ernstig ziek en moet drie tot vier keer per week naar het ziekenhuis in Groningen. Waar de 49-jarige zangeres Derksen afgelopen seizoen tussen Grolloo en Hilversum vervoerde, daar zit de bekende voetbalanalyticus nu zelf achter het stuur, overigens afwisselend met zijn vrouw Isabelle.



Het lot van Plug en haar man Klaas Kuijt, die in de band van Plug speelt en ook al ernstige gezondheidsklachten heeft – gaat Derksen (70) aan het hart. ,,Klaas staat voor een riskante operatie. Hij heeft suikerziekte, kan vijftig procent zien en tobt ook met zijn nieren. Ze treffen het niet”, zegt Derksen, die er bij Plug op aandrong naar de huisarts te gaan. ,,Het begon met boertjes laten. Met gitarist Erwin Java, die ook vaak meereed omdat hij in Groningen woont, maakte ik daar nog grapjes over. Tot ze niets meer weg kreeg, geen boterham of koekje.” Uiteindelijk kreeg Plug in het Universitair Medisch Centrum in Groningen drie weken geleden de harde diagnose: slokdarmkanker.



Omdat ze vanwege de intensieve behandelingen geen inkomsten meer heeft, besloot Derksen te helpen met een benefietconcert.