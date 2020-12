Johan Derksen ziet VI-voorspellingsshow ‘niet zitten’: ‘Wij zijn goed in wat wij wekelijks doen’

In de special De VI Meestervoorspellers op SBS 6 gaat het trio, met hulp van deskundigen en het publiek, voorspellen hoe 2021 eruit gaat zien. ,,Eigenlijk zie ik dit programma niet zo zitten", zegt Derksen in Veronica Magazine. ,,Ja kijk, het probleem is: wij zijn goed in wat wij wekelijks doen, maar ik vraag me af of we ook goed zijn in dit soort dingen.’’