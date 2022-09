John Buijsman in musical Charlie and the Chocolate Factory

John Buijsman speelt een rol in de nieuwe musical Charlie and the Chocolate Factory . Samen met Peter van Heeringen vertolkt hij afwisselend de rol van opa Jakop. De musical is van eind augustus tot maart volgend jaar te zien in de Nederlandse theaters.

De musical over het jongetje Charlie gaat op 11 september in première in theater DeLaMar. Het verhaal volgt Charlie (gespeeld door verscheidene acteurs), die door het vinden van een gouden ticket samen met zijn opa Jakop een rondleiding krijgt in de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka (Remko Vrijdag).

,,Heel fijn dat ik deel uit mag maken van dit prachtige stuk over liefde en hebzucht, over een familie die helemaal niks heeft, maar wel erg goed kan delen”, zegt Buijsman. ,,En natuurlijk over het grote avontuur van de onbaatzuchtige Charlie dat ons leert: stop nooit met dromen, zelfs niet als je denkt dat ze te groot worden.”

Buijsman kreeg grote bekendheid met zijn rol in het kinderprogramma Loenatik. Daarnaast speelde de Rotterdamse acteur in onder meer Kruistocht in Spijkerbroek en De Marathon.

