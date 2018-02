John Cleese speelt in nieuwe sitcom op BBC

Cleese zei in een interview in 2015 'nooit, maar dan ook nooit meer voor de BBC te willen werken'. Hij noemde de Engelse televisiezender een clichématig bedrijf. De Brit wilde überhaupt niet meer voor tv werken. Ook meende hij dat de mensen die bij de BBC werkten 'absoluut geen idee hebben waar ze mee bezig zijn'.



Niets menselijks is Cleese kennelijk vreemd, want drie jaar later komt hij van zijn beslissing terug. Na het lezen van het script van Hold The Sun zei hij: ,,Dit is het beste dat ik in de afgelopen 100 jaar gelezen heb, I love it!''



De beslissing van John valt niet bij iedereen in goede aarde. Fans noemen hem een hypocriet, omdat hij volgens hen 'gewoon geld nodig heeft' en daardoor zijn principes aan de kant schuift.



De BBC is in elk geval blij om Cleese weer aan boord te hebben. ,,Het is geweldig om John weer terug te hebben bij de sitcomafdeling van de BBC. Zijn laatste show deed het wel aardig.'' Hiermee werd met een dikke knipoog verwezen naar de succesvolle serie Fawlty Towers, die wereldwijd door miljoenen mensen bekeken werd. De show liep van 1975 tot 1979, maar werd meerdere malen herhaald.