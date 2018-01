John de Mol stapt in bij mediabedrijf van Winston Gerschtanowitz

John de Mol heeft een minderheidsbelang genomen in de Amsterdamse leverancier van digitale content DFFRNT Media . Ook marketingbureau TCC Global stapt in bij het media- en technologiebedrijf, dat eind 2016 werd opgericht door onder anderen televisiepresentator Winston Gerschtanowitz.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Evenmin is duidelijk hoe groot de belangen van de twee nieuwe investeerders zijn. Het nieuwe kapitaal wordt geheel geïnvesteerd in groei van het nog jonge bedrijf, benadrukte Gerschtanowitz in een toelichting aan het ANP. Daarnaast zien de partijen veel mogelijkheden om samen te werken op het gebied van content, data en technologie.

De Mol heeft volgens Gerschtanowitz meer in te brengen dan alleen nieuw groeikapitaal. De mediamagnaat speelt met zijn bedrijf Talpa Networks volgens Gerschtanowitz 'extreem goed' in op het veranderende en digitaliserende medialandschap. ,,Hij ziet als geen ander dat als je het spel met adverteerders wilt blijven spelen, je dat via verschillende platforms moet doen.''

Fitchannel

Een concreet voorbeeld van samenwerking is Fitchannel.com. Bij die start-up kunnen consumenten terecht voor fitnessvideo's met onder anderen oud-schaatser Mark Tuitert en voormalig kickbokser Remy Bonjasky. De Mol gaat DFFRNT Media helpen het sport- en bewegingsplatform breder onder de aandacht te brengen.

,,Om een platform als Fitchannel.com tot een succes te maken moet je het van de daken schreeuwen en dat kost heel veel geld'', legt Gerschtanowitz uit. Talpa beschikt met zijn radio- en televisiezenders en websites zelf over de kanalen om dat te doen. In ruil voor media-aandacht krijgt hij ook in Fitchannel.com een minderheidsbelang.