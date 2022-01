John de Mol wist in 2019 van gedrag Rietbergen: ‘Ik moest mij inhouden hem niet op zijn bek te slaan’

Linda de Mol over rel rond The Voice: ‘De menselijke maat is volledig verdwenen’

De Mol zegt dat ie pas van april 2019 wist van deze gebeurtenissen. Toen kwamen er berichten binnen over Rietbergen. ,,Ik was razend. Ik heb hem gebeld: laat alles uit je handen vallen en kom naar mijn kantoor. Ik heb hem alle hoeken van de kamer laten zien. Ik moest me inhouden om hem niet op zijn bek te slaan. Ik heb gezegd; als je dit maar één keer doet, dan ga je er met kop en kont uit.”



Hij vervolgt: ,,Binnen zijn normale functie van bandleider heeft Jeroen geen machtspositie ten opzichte van kandidaten. Ik heb geen onderzoek laten instellen naar hem. Want het bereikte met de allereerste keer in 2019. Wij hebben bij dat slachtoffer gecontroleerd of het daarna nog gebeurd is. En daarna heb ik nooit meer wat gehoord. Daarna zijn we er wel op gaan letten en daarna heb ik niks meer gehoord en hoop ik maar dat er niks meer is gebeurd.”