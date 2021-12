John Legend boekt rij stoelen om fans op afstand te houden

John en Chrissy hebben een penthouse in de New Yorkse wijk Nolita, waar ze veel tijd doorbrengen als ze niet thuis in Californië zijn. De liefde tussen de twee bloeide op in deze stad, zo vertelde Chrissy in een eerder interview. ,,John woonde toen nog met een huisgenoot in een kelderappartement en ik rookte stiekem uit een heel klein raampje in dat huis... bah! Ik kan me niet eens meer voorstellen waarom ik dat deed. Maar het was een hele leuke onbevangen tijd, we hebben ontzettend veel lol gehad. Dat hebben we nog steeds hoor, alleen nu is de samenstelling anders met twee kinderen erbij.”