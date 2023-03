John Legend en Chrissy Teigen ontroeren met babykus en Will Smith speecht voor het eerst sinds Oscar-klap

Podcast Top 40 Stories Radiopromo­tor De Raaff over wereldhit Macarena: ‘Heb mijn huis ernaar vernoemd’

Aan de hand van bekende nummers die ooit in de Nederlandse Top 40 hebben gestaan duiken Qmusic-dj Wim van Helden en Music Director Martijn Biemans in de verrassende verhalen achter al die liedjes. Om de winter te doorbreken duiken de mannen in aflevering 2 in het verhaal achter een van de grootste zomerhits ooit: de Macarena.