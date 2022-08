John Lennons boze brief aan Paul McCartney geveild voor meer dan verwacht

De boze brief die John Lennon in 1971 aan Paul McCartney stuurde is zondag geveild voor 56.000 dollar, omgerekend zo’n 55.750 euro. De verwachting was dat het handgeschreven epistel van drie pagina’s tussen de 30.000 en 40.000 dollar zou opbrengen.

De veiling op de online veilingsite Gotta Have Rock and Roll startte enkele weken geleden. Het startbod was 20.000 dollar. Volgens de informatie op de website van de veiling is er uiteindelijk 14 keer geboden, met 56.000 dollar als hoogste bod. Over de identiteit van de koper is nog niets bekend.

Lennon schreef de brief in 1971 in een reactie op de uitspraken die McCartney enkele dagen daarvoor had gedaan in het tijdschrift Melody Maker. Hij had het daarin onder meer over Lennons vrouw Yoko Ono en over het opbreken van de Beatles.

De band was op dat moment al zo’n anderhalf jaar uit elkaar, maar financieel gezien waren er nog zaken af te wikkelen. Het interview kwam nadat McCartney de band had aangeklaagd, omdat hij het niet eens was met de financiële afwikkeling, aldus de New York Post.

De brief van Lennon werd enkele dagen na publicatie van het interview met McCartney bezorgd op de redactie van Melody Maker. Het veilinghuis noemt het schrijven onder meer ‘brutaal en ironisch’ en zegt dat het een goed beeld geeft van de relatie tussen John en Paul, als oud-bandleden en ook als vroegere vrienden.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: