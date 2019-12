John van den Heuvel breekt in uitzending na arrestatie Taghi: ‘Zwaar geweest voor mijn gezin’

Met de arrestatie van Ridouan Taghi, een van de meest gevreesde criminelen van Europa, is er een kop van een veelkoppig monster afgehakt. Dat zei John van den Heuvel vanavond in RTL Boulevard . De misdaadverslaggever werd langere tijd bedreigd door Taghi en is daardoor al twee jaar niet meer alleen geweest. Hij reageert emotioneel op de aanhouding. ,,Ik dacht even dat ik in de maling werd genomen.’’

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de bedreigingen tegen Van den Heuvel zeer ernstig waren. Hij staakte zijn werk bij RTL Boulevard omdat de opnameplek onvoldoende beveiligd kon worden. Ridouoan Taghi zou de persoon zijn die Van den Heuvel dood wilde hebben.

‘Ik kon het niet geloven’

Van den Heuvel publiceerde de afgelopen jaren veel over de voortvluchtige crimineel. Zoveel dat Taghi het kennelijk genoeg vond. Van den Heuvel wordt nog steeds streng beveiligd. Even naar de supermarkt zit er niet in. Daar komt voorlopig, ondanks deze arrestatie, geen verandering in. ,,Dit is nog niet het einde, maar het begin’’, stelt de misdaadverslaggever.

Van den Heuvel hoorde vandaag het nieuws van de arrestatie als een van de eersten. ,,Dat vond ik wel netjes, dat ze me van te voren hebben ingelicht. Ik kon het even niet geloven zelfs. Ik volg deze zaak met enorm veel belangstelling. Ik dacht even dat ik in de maling werd genomen, maar daarna kwam de ontlading. Al zijn we er nog lang niet.’’

‘Ik zag het niet aankomen’

Er waren steeds meer signalen dat Taghi zich in Dubai schuil zou houden en dat het net rond hem zich leek te sluiten, maar toch kwam het nieuws voor Van den Heuvel als een complete verrassing. ,,Ik had het totaal niet zien aankomen. Ik weet wel dat ze de afgelopen tijd er dichtbij zijn geweest, maar ik had niet het idee dat het zo snel in een stroomversnelling zou komen.’’

De 41-jarige Taghi was de meestgezochte crimineel van Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden. Jarenlang wist hij uit handen van politie en justitie te blijven, terwijl om hem heen steeds meer mensen werden opgepakt. Van den Heuvel was een van de vele slachtoffers die door (de bende van) Taghi ernstig bedreigd werd.

Vechten tegen de tranen

Zo ernstig, dat hij al een lange tijd niet meer alleen is geweest. ,,Vandaag precies twee jaar geleden kreeg ik te horen dat er allemaal gedoe was en dat ik in de beveiliging moest. Vanaf dat moment ben ik nooit meer alleen geweest. Dat was zwaar. Maar ik kon mijn werk doen en dat was allemaal prima. Maar mijn gezin idem dito’’, vertelt Van den Heuvel, waarna hij moet vechten tegen de tranen en presentator Ruben Nicolai hem een schouderklopje geeft. ,,Dat is een moeilijke periode geweest en nog. Als je dat dan hoort is dat een ontlading.’’

Quote Dit is een mooi kerstpre­sen­tje John van den Heuvel, misdaadverslaggever

Veelkoppig monster

Taghi is samen met zijn vermeende rechterhand Said Razoukki hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Razoukki is nog altijd voortvluchtig. De strijd tegen deze omvangrijke bende is dan nog lang niet over, benadrukt Van den Heuvel. ,,Dit is nog niet het einde, maar het begin. Voor slingers ophangen is het te vroeg. Ik wil nu niet speculeren over mijn veiligheid. Dit is een een veelkoppig monster en daar is er voor nu slechts eentje van afgehakt. Maar voor iedereen die bij deze zaak betrokken is, is dit wel een mooi kerstpresentje.’’