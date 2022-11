John van den Heuvels vrouw is haar baan kwijt door zijn beveiligingsmaatregelen

De vrouw van John van den Heuvel is haar baan op een school kwijtgeraakt vanwege zijn werk als misdaadverslaggever, zei Van den Heuvel in Sterren op het Doek. De school stemde namelijk niet in met de aangescherpte beveiligingsmaatregelen die voor haar en de school zouden gelden na de dood op Peter R. de Vries.

In het Omroep MAX-programma, dat zaterdagavond is uitgezonden, ging de journalist in gesprek met Özcan Akyol vanuit de Koepelgevangenis in Arnhem.

,,Mijn vrouw was kleuterjuf”, vertelde de misdaadverslaggever. ,,En na de moord op Peter werden natuurlijk nog eens de toch al strenge beveiligingsmaatregelen extra aangescherpt.” Daarmee doelt Van den Heuvel op de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ,,En een van de gevolgen was dat mijn gezin extra beveiligd werd en dat ook zij op haar werk uit voorzorg een bepaalde vorm van beveiliging zou gaan krijgen.”

De journalist vertelde dat zij dat begrijpelijk vonden. ,,Maar de school waar ze werkte vond dat niet begrijpelijk, met name de directie en het schoolbestuur. Ze werd eigenlijk terwijl we nog in een hele verdrietige periode zaten, bij het schoolbestuur geroepen en naar huis gestuurd van: sorry maar vanwege het werk van je man en de consequenties rond beveiligingsmaatregelen op school willen we niet meer dat je hier komt. Uiteindelijk is haar arbeidsovereenkomst beëindigd.”

Lafheid

Van den Heuvel benadrukt dat hij en zijn vrouw niet wilden dat er iets zou gebeuren op de school. ,,Mijn vrouw al helemaal niet. Als daar vanuit overheidswege of politie of justitie aanwijzingen voor waren geweest hadden we gezegd: onmiddellijk stoppen. Maar dat was allemaal niet. En ik vind het ook van een ongekende lafheid getuigen van die school dat vanuit hele opportunistische redenen wordt gezegd: ga maar naar huis. Het einde van het liedje is dat mijn vrouw na bijna veertig jaar onderwijs nu het onderwijs uitgeknikkerd is omdat ik misdaadjournalist ben.”

Van den Heuvel stelt dat ze alles hebben geprobeerd en dat zelfs de burgemeester erbij betrokken raakte. Dat loste volgens hem niets op. ,,Ik weet hoeveel liefde zij voor haar vak heeft en kinderen zijn haar alles.” Door de beslissing van de school is de kans volgens Van den Heuvel ‘niet groot dat je op een andere school aan de slag hoeft te gaan’. Het ‘knaagt enorm’ aan hem, aldus Van den Heuvel.

De journalist zei verder in het interview dat de dood van De Vries een ‘traumatische gebeurtenis’ was. ,,Het is nog steeds ook wel een open wond merk ik. Dat er iets gebeurt met een directe collega waar je eigenlijk zelf ook bang voor bent. Nou ja bang voor bent, rekening mee houdt.” Ook speelde mee dat Van den Heuvel niet ‘op goede voet’ was met De Vries vlak voor diens dood, vertelde de journalist. Na de dood van De Vries kwam bij Van den Heuvel het besef ‘dat je nooit meer de gelegenheid hebt om het uit te praten’.