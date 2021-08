Johnny de Mol: ‘Beschuldiging van zware mishandeling zag ik niet aankomen’

Daarin wordt hij geïnterviewd door Barbara Barend. De Mol vertelt onder andere over zijn vader en moeder, het theater, zijn nieuwe talkshow HLF8 en zijn ex-verloofde Shima Kaes met wie hij van 2014 tot 2015 een relatie had. Er zouden volgens Kaes meerdere geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen de twee in Amsterdam, Mexico en op Ibiza. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen haar ex-verloofde. De Mol stond perplex. ,,Ik vind het ook heel moeilijk omdat we nog af en toe contact hadden. Zo heeft mijn ex me gecondoleerd toen mijn oma overleed, heeft ze me gefeliciteerd toen Anouk en ik ons verloofden en ook nog toen Anouk zwanger was. Dan komt zo’n hele zware beschuldiging bijna zes jaar na dato heel rauw op je dak vallen.”

De zaak ‘heeft er zwaar ingehakt’, stelt De Mol. ,,Mede omdat ik opkom voor kwetsbare mensen en in mijn programma’s veel te maken heb met huiselijk geweld. Ik had Anouk al lang geleden verteld dat die relatie indertijd zeker niet de schoonheidsprijs verdiende, dus gelukkig wist zij wel precies hoe het zat. Zij viel ook gelijk met haar neus in de boter. Waar sta je voor, sta je voor je man en hoe ga je daarmee om? Dat was wel gelijk een masterclass. Ik ben zo blij met haar. Ze staat als een huis achter me en is de liefste moeder die ik voor mijn kinderen kan wensen.”



Johnny de Mol benadrukt dat de relatie tussen hem en Kaes ‘niet mooi was’. ,,En ik was in die tijd zeker niet op mijn best, daar ben ik meteen eerlijk over geweest, maar waar ik nu van word beschuldigd, dat is gewoon pertinent niet waar. En nogmaals, dat raakt me heel erg.”