Johnny de Mol ontwerpt nieuwe Eredivisie-voetbal

Foto's 'Zwangere' Kylie Jenner houdt buik verborgen bij nieuwe shoot met zussen

20:10 Kim, Khloé, Kourtney, Kylie én Kendall: alle zussen van de Kardashian/Jenner-dynastie schitteren samen in een sexy nieuwe campagne van Calvin Klein. Op de vandaag onthulde kiekjes is te zien hoe het verleidelijke vijftal wulps in ondergoed poseert voor de camera van de Belgische fotograaf Willy Vanderperre.