Johnny de Mol opnieuw het theater in

A$AP Rocky wil asielzoe­kers in Zweden helpen

4:44 De opbrengst van het concert dat A$AP Rocky volgende maand in Stockholm geeft, gaat naar een Zweedse organisatie die asielzoekers bijstaat. De rapper zegt in een interview met TMZ dat hij tijdens zijn maand in een Zweedse gevangenis deze zomer veel asielzoekers is tegengekomen die niet de steun krijgen die ze nodig hebben.