Johnny Depp: ‘Ik word geboycot door Hollywood, maar ik vecht door’

De film wordt uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet in Australië en de Verenigde Staten, twee grote afzetmarkten in de filmindustrie. Het project is daarbij geruime tijd ‘op de plank gelegd’, omdat de filmmaatschappij zich niet wilde wagen aan een film met Depp. Dat is volgens de acteur mede te wijten aan filmdistributeur MGM, die meent dat Depps juridische beslommeringen de film geen goed doen. ,,De boycot van Hollywood...tja. Een man, een acteur die zich al jarenlang in een onplezierige situatie bevindt. Ik kijk alleen maar vooruit en zal ervoor zorgen dat de waarheid aan het licht komt.”



Depp en Heard lagen jarenlang overhoop nadat hun tumultueuze huwelijk tot een einde kwam. Heard beweerde dat Depp haar meerdere malen heeft mishandeld, wat hem deed besluiten de Britse krant The Sun aan te klagen omdat ze hem een wife beater (vrouwenmepper) noemden. Tot twee keer toe verloor de acteur deze zaak in het Verenigd Koninkrijk omdat de rechter meende dat het waar was.