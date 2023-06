Johnny Depp is niets minder dan een attractie op Pinkpop

updateJohnny Depp is zaterdag op Pinkpop en dat zullen we weten ook. De Amerikaanse acteur is ook gitarist in de band Hollywood Vampires en zaterdagmiddag blijkt Depp in Landgraaf razend populair.

Het met een Jamaicaans mutsje versierde hoofd van Johnny Depp hoeft maar even te verschijnen op een van de grote beeldschermen naast het hoofdpodium, of het gegil barst los. De 60-jarige acteur maakt in Landgraaf deel uit van een troep rockveteranen, met naast hem Alice Cooper (75) en gitarist Joe Perry (72), bekend van Aerosmith. Ze gaan onder de naam Hollywood Vampires, maar er is maar één vampier waarvoor het publiek lijkt te zijn gekomen.

Helemaal vooraan tegen het hek beweegt een jonge vrouw fanatiek mee, op haar hoofd een piratenhoed zoals captain Jack Sparrow (Depp dus) die droeg in de Pirates of the Caribbean-films. Vele fans die speciaal voor hem zijn gekomen, hebben bordjes bij zich. De één wil met Depp trouwen en heeft blijkbaar geen moeite met de slepende scheidingszaak met Amber Heard, de ander vraagt of Depp haar volgende tatoeage wil zetten.

Gros van de songs

Hoewel frontman Alice Cooper het gros van de songs voor zijn rekening neemt, zingt Depp zelf ook twee nummers, People who died en Heroes van David Bowie. Dat de acteur veel van de aandacht wegneemt, verhult bijna dat het gezelschap op leeftijd, aangevuld met gitarist Tommy Henriksen en meer leden van onder meer Aerosmith, the Cult en de Alice Cooper band, een heerlijke rockshow weggeeft op het podium.

Volledig scherm Alice Cooper met Joe Perry tijdens het optreden van Hollywood Vampires op Pinkpop © ANP

Wild

Met drie gitaristen is het een voortrazende rockshow die het publiek bij vlagen wild maakt. Met name Perry laat zien wat hij kan, vooral tijdens de deels door hemzelf gecomponeerde Aerosmith-hit Walk this way krijgt hij daar alle ruimte voor. Op meerdere plekken in de show van Hollywood Vampires wordt een ode gebracht aan overleden muzikanten zoals Bowie, maar ook Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix en Taylor Hawkins.

Depp, die halverwege door alleen het afzetten van zijn zonnebril een nieuwe ovatie teweegbrengt, laat het zich intussen lekker aanleunen. Hij speelt gitaar, rookt, zingt en laat zich aan het slot theatraal ‘voorstellen’ aan het publiek, dat nog maar eens tekeer gaat. Het maakt overduidelijk dat de acteur die in het verleden meermaals in opspraak kwam wegens (gewelds)delicten, in Landgraaf allerminst veroordeeld of gecanceld is. Integendeel, hij blijkt een razend populaire attractie. Een attractie die na een uur gitaar met de handen gevouwen als dankgebaar afscheid neemt van zijn publiek.