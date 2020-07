Johnny Depp toont foto's vernielde keuken in rechtbank, zegt dat Heard ravage aanrichtte

Dat topje werd later door de beheerder van de woning gevonden, zo verklaarde hij. Op de foto's van de keuken, die in de Britse pers worden getoond, zijn naast de vernielingen ook bloedspetters te zien. Heard verklaarde eerder dat de verwonding van Depp kwam doordat hij in een woede-uitbarsting zijn telefoon had stukgeslagen.



Het verhoor van Winona Ryder, ex-verloofde van Depp, is verplaatst naar morgen. Aanvankelijk zou ze vandaag getuigen via een videoverbinding vanuit de Verenigde Staten. Maar omdat de verhoren vandaag zijn uitgelopen, is de ondervraging van Ryder een dag opgeschoven.



De 48-jarige actrice heeft de afgelopen tijd in de media louter lovende woorden over haar ex gesproken. Verwacht wordt dan ook dat ze in het voordeel van Depp zal verklaren. De afgelopen dagen legden meerdere betrokkenen ook al een verklaring in het voordeel van Depp af. Hij heeft die nodig om de rechtbank ervan te overtuigen dat hij niet gewelddadig is.