Johnny en zijn Anouk doen er alles aan om huwelijk stil te houden

Het is al vanaf het begin een groot mysterie: wanneer trouwen Johnny de Mol en Anouk van Schie? Het stel laat nauwelijks iets los. Vorig jaar september deelde de presentator het blijde nieuws dat Anouk volmondig ja zei op zijn aanzoek, maar veel meer dan dat en de locatie van het huwelijk (Portugal) kwam er niet naar buiten.



Het lijkt erop dat Johnny en Anouk dat zo willen houden. Gisteravond trad André Hazes voor het toekomstige bruidspaar op, maar de foto die hij na afloop op Instagram deelde was binnen een mum van tijd weer verwijderd. Ook Linda de Mol was te zien op het kiekje. ,,Een optreden mogen geven voor Johnny en zijn prachtige aanstaande. Wat een warme familie mag zij in terecht komen", luidde het bijschrift. Hoogstwaarschijnlijk heeft André de foto op verzoek van Johnny verwijderd.



Afgelopen week praatte tante Linda de Mol al haar mond voorbij door te vertellen dat de twee 'volgende week' zouden trouwen. Het is nu afwachten tot een familielid of het koppel zelf foto's deelt.