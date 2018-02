Johnny op visite bij 'tv-koningin' Mies en sexy Kelly achter het raam met bril

Carlo Boszhard liet zich voor de TV Kantine grimeren als kickbokser Rico Verhoeven. Oordeel zelf of die transformatie al dan niet is gelukt.

@ricoverhoeven heeft auw op z’n neus. #tvkantine Een foto die is geplaatst door null (@carloboszhard) op 22 Feb 2018 om 10:10 PST

Johnny de Mol (39) is vandaag op visite geweest bij niemand minder dan de 'koningin van de Nederlandse televisie': de inmiddels 88-jarige oud-presentatrice Mies Bouwman. Volgen Johnny werd het een gezellige boel en hij mocht ook nog Mies zeggen. ,,Wat een leuk mens', jubelt hij.

Dank voor de leuke middag Mies!! 😀🙌🏻🌟 #icoon #koninginvandetv #wateenleukmens #ikmochtmieszeggen #miesbouwman Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 22 Feb 2018 om 9:03 PST

De Italiaanse steward Manuel Schiavi - de bijna-bruidegom van Gordon - komt vandaag met een ietwat sensuele douchefoto van zichzelf. Anders dat een sportschoolfoto die Goor recent deelde, is dit zonnige kiekje zo te zien niet klunzig gephotoshopt.

Doccia #showertime #summer #caracas #sensualita Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Feb 2018 om 10:48 PST

Dat Kelly van der Veer soms wat bijverdient achter de ramen in Den Haag en Amsterdam is geen geheim. Wat we nog niet wisten, is dat de transseksuele mediapersoonlijkheid daar tegenwoordig ook haar bril bij op moet zetten.

De extreem veel afgevallen koningshuisexpert Marc van der Linden heeft een beetje last van lentekriebels. In ijskoud Londen kreeg hij het warm van de zon die de stad volgens hem nog mooier maakte. Of draaide zijn gevoel misschien toch meer om de passerende, in beige broek geklede man.

Het is ijskoud, maar toch voel je dat de lente in aantocht is. De zon schijnt welig in London en maakt de stad nog mooier! #happy #visit Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 22 Feb 2018 om 8:11 PST

Ook BN'ers maken zich wel eens schuldig aan volstrekt overbodige posts op sociale media. Zoals presentatrice Shelly Sterk vandaag. Bij een foto, waarop ze stralend te zien is in een blauw shirtje, schrijft ze 'alle smurfen verzamelen', 'kopieerapparaatwilshine' en 'dangeefikhemdat'. We hebben werkelijk geen flauw idee waar dit over gaat!

Alle smurfen verzamelen!🧞‍♂️💙 #kopieerapparaatwilshine #dangeefikhemdat Een foto die is geplaatst door null (@shellysterk) op 22 Feb 2018 om 10:11 PST

Polderprins Tim Douwsma lacht zijn tanden bloot op deze uiterst vrolijke selfie. Waarom? De geboren Fries wil dolgraag van zijn volgers weten of de happy zijn. Want dat is hij zelf namelijk wel. De zanger krijgt redelijke wat reacties op zijn oproep annex tandpastasmile. Overwegend van lieden die lekker in hun vel zitten.

Happy mind. Happy life 😃🙏🏻 Waar word Jij happy van? Een foto die is geplaatst door null (@timdouwsma) op 22 Feb 2018 om 10:19 PST

Xander de Buisonjé heeft een thuiswerkdagje, maar dat betekent niet dat de zanger het rustig aan doet. Hij was vanochtend zelfs zo ijverig, dat zijn haren er recht van overeind gingen staan. Zijn coupe heeft in elk geval veel 'volumia'.

Van al dat harde werken gaan mijn haren recht overeind staan 😂 #nieuwkapsel #badhairday 255 Likes, 14 Comments - Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) on Instagram: "Van al dat harde werken gaan mijn haren recht overeind staan 😂 #nieuwkapsel #badhairday"

Oud-pornoactrice en haakfanaat Bobbi Eden heeft ook al een bad hair-day. Het humeur van de blondine wordt gelukkig gered door haar knalgele trui, die perfect past bij het lente-achtige winterzonnetje.

Donderdag.. bijna weekend!! En de zon schijnt! 💛💚 Geniet van je dag. Doen wij ook hier! Ik hou van geel!!! @kimmys_boutique_badhoevedorp #donderdag #fashionmusthaves #geel #ambika #badhairday 2,068 Likes, 54 Comments - Bobbi Eden (@bobbieden) on Instagram: "Donderdag.. bijna weekend!! En de zon schijnt! 💛💚 Geniet van je dag. Doen wij ook hier! Ik hou van..."

Hoe zou een pandabeer eruitzien zonder de zwarte kringen rond zijn ogen? Een beetje zoals zanger Blaudzun, zo lijkt het. De artiest ruilde van bril met Veronica-dj Giel Beelen en een komisch uitziend duo was geboren.

Bril-jante glazen van @blaudzun! 🤓 Maar wie staat 'm beter? 119 Likes, 4 Comments - Giel Beelen (@giels) on Instagram: "Bril-jante glazen van @blaudzun! 🤓 Maar wie staat 'm beter?"

Angelina (6) en Milano (2), de kinderen van realityster Samantha 'Barbie' de Jong en ex-vriend Michael van der Plas, zijn in Spanje gearriveerd. De twee kleintjes trekken in bij Michael en zijn vriendin, zodat hun mama - die onlangs met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis - zich op haar herstel kan richten.

Instagram post by Michael van der Plas * Feb 22, 2018 at 7:17am UTC 2,264 Likes, 77 Comments - Michael van der Plas (@michaelvanderplas) on Instagram

Een dag zonder bikinikiekje is een dag niet geleefd, lijkt het motto te zijn van voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk. Het exemplaar van vandaag is van een wolachtige stof en dus heet en luchtig tegelijk.

🌈 🦋 #timeflies 3,626 Likes, 32 Comments - Jessie Jazz Vuijk (@jessiejazzvuijk) on Instagram: "🌈 🦋 #timeflies"

Het zwangere SBS6-gezicht Airen Mylene is totaal niet bang om ouder te worden. De 32-jarige presentatrice is er namelijk heilig van overtuigd dat ze er straks weer gaat uitzien als haar jonge zelf op deze throwback-foto. ,,Sexy as fuck'', vindt ze zelf.

Ik ga er zo (weer) uit zien als ik ouder ben. Wedden? Sexy AF dus. #throwbackthursdays #throwback #minime #wheniwasyoung # vintage 189 Likes, 13 Comments - Airen Mylene (@airenmylene) on Instagram: "Ik ga er zo (weer) uit zien als ik ouder ben. Wedden? Sexy AF dus. #throwbackthursdays #throwback..."

Vijftien baby's maakten gisteren samen met Kim Kötter een enorm vingerverfkunstwerk bij de Negenmaandenbeurs. Het was genieten voor Kim, die helaas wel een nauwelijks uitwisbare verfvlek op haar bil overhield aan het kunstzinnige avontuur.

Volledig scherm © Instagram Kim Kötter

Wie in 'zien en gezien worden'-sterrenhoofdstad Los Angeles is, kan eigenlijk niet normaal over straat lopen. Dat heeft het acteurskoppel Pip Pellens en Pim Wessels ook begrepen: als een waar celebritystel paradeerden de twee nonchalant over de zonnige trottoirs van de Amerikaanse plaats.

With baby in LA! Loving these palmtrees🌴 8,328 Likes, 16 Comments - Pip Pellens (@pippellens) on Instagram: "With baby in LA! Loving these palmtrees🌴"

Over op straat lopen en doen alsof je niet weet dat er een foto wordt gemaakt gesproken: dat 'overkwam' Jamai Loman vanmiddag ook. Helaas verraadt hij zichzelf met de hashtag.

❤️Love the sun!! #zon #thursdays #Ikloopopstraatendoenetalsofiknietweetdatereenfotowordtgemaakt 101 Likes, 5 Comments - J A M A I (@jamailoman) on Instagram: "❤️Love the sun!! #zon #thursdays #Ikloopopstraatendoenetalsofiknietweetdatereenfotowordtgemaakt"

Oud-hockeyster en pokerspeelster Fatima Moreira de Melo deelt een lief kiekje van zichzelf en haar Portugese vader Justiniano. Dolgelukkig poseerde het zelfbenoemde vaderskind met haar papa in zijn geboorteland.