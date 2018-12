Jokertje uit Oh Oh Cherso wordt vader

Bird Box grootste hit in succesvol jaar voor Netflix

29 december Niemand die het kan checken, want Netflix publiceert geen kijkcijfers, maar als we de streamingdienst mogen geloven, is de thriller Bird Box goed voor een record. In de week dat de thriller met Sandra Bullock nu te zien is, werd hij wereldwijd al door meer dan 45 miljoen accounts bekeken. En die statistiek deelt Netflix wél.