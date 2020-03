Jongste zoon (18) Michael Jackson koopt miljoenenvilla

Alain Clark cancelt tour in China vanwege coronavi­rus: ‘Jammer, maar begrijpe­lijk’

2 maart De tournee die in april op de agenda van Alain Clark stond, gaat niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de zanger maandag desgevraagd gemeld. Clark had eerder al in het Radio 5-programma Volgspot gemeld te twijfelen over de tour vanwege het virus.