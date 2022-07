Joni Mitchell na zeven jaar terug op podium na hersenaneurysma: ‘Moest weer leren uit bed te komen’

Afgelopen zondag betrad Joni Mitchell -met baret, donkere zonnebril én wandelstok- het podium van het Newport Folk Festival. Ze betoverde haar fans met meer dan een dozijn van haar grote hits, waaronder Carey, A case of you en Big yellow taxi en werd vergezeld door sterren als Brandi Carlile, Wynonna Judd en Marcus Mumford.



Dat haar comeback zo lang op zich liet wachten kwam door een jarenlange, zware revalidatie. Een hersenaneurysma had er in 2015 namelijk voor gezorgd dat Mitchell niet meer kon lopen en praten. ,,Het is verbazingwekkend wat een aneurysma allemaal uitschakelt. Ik moest zelfs opnieuw leren hoe ik uit mijn bed moest komen”, vertelt Mitchell aan CBS News. Ook moest ze opnieuw gitaar leren spelen: ,,Ik kijk naar video’s die op internet staan om te zien waar ik mijn vingers neer moet zetten.”



Gespannen voor het optreden was ze niet: ,,Nee, ik ben nooit nerveus om te zingen voor publiek. Maar ik wilde dat het goed was en ik wist niet zeker of dat het geval zou zijn. En het klonk niet slecht vandaag", zegt ze lachend in het interview met de Amerikaanse nieuwszender.



De jamsessie met Mitchell was een initiatief van Americana-zangeres Brandi Carlile, die haar introduceerde op het podium. ,,Dit optreden zal voortaan bekendstaan als de Joni-jam!’’, verklaarde ze tijdens het concert, met een daverend applaus van duizenden aanwezigen tot gevolg toen Mitchell op een vergulde antieke stoel werd geholpen. Het was haar eerste keer op het festival sinds haar debuut in 1967, toen de toen 23-jarige Mitchell nog maar een nieuwkomer was.