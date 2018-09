Joop en Yes-R slaan handen in een: Muziek kan leiden tot betere wereld

Het leek onbegonnen werk: zorgen dat meer basisschoolleerlingen muzieklessen krijgen. Tóch lijkt de missie van de stichting Méér Muziek in de Klas te slagen. Stiekem is kwartiermaker Joop van den Ende (76) best een beetje trots. Toen de theaterproducent drie jaar geleden begon, zei menig criticus: je mag blij zijn als je 5 of 10 procent meer scholen over de streep krijgt. ,,Maar nu schatten we dat dat aantal al is gestegen van 7 naar 30 à 40 procent", vertelt hij.



Om nog meer basisscholen over de streep te krijgen, begint vanmiddag (17.15 uur, NPO 3) een nieuwe reeks Lang Leve de Muziek Show bij AvroTros. Twaalf weken lang gaan twee basisscholen uit één provincie een muzikale strijd aan met bijvoorbeeld een eigen muziekvideo, een muziekquiz en spelletjes. De winnende klassen treden in december op tijdens het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch.



Want Méér Muziek in de Klas is er nog niet, zegt Van den Ende. In 2020 wil de stichting muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. Erg ambitieus, erkent de cultureel ondernemer. Met nog twee jaar te gaan hoopt hij in elk geval meer dan de helft van de basisscholen te 'veroveren'. ,,Muziek maakt je een completer mens.’’