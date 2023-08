Jörgen is een trotse ‘pride parent’ en Fajah flaneert in veren over de grachten

PridebytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Vandaag geheel in het teken van Pride Amsterdam. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Splinter Chabot herinnert al zijn volgers op deze dag waarom het nog steeds zo belangrijk is dat we pride vieren. En als het aan hem ligt staat hij nog jaren langs de Amsterdamse grachten, totdat iedereen in de wereld wereld zichzelf mag zijn.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eén ding is zeker, als Fajah Lourens het einde van de keizersgracht heeft bereikt is door de regen vandaag niks meer over van die veren-outfit.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

All you need is love, daar weet Robert ten Brink alles van, dus ook tijdens het grootste regenboogfeest van het jaar.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maik de Boer flaneert dit jaar niet op en langs de grachten van Amsterdam, maar aan zijn handdoek te zien kan pride toch niet helemaal aan hem voorbij gaan.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Fred van Leer vindt het belangrijk dat iedereen het droog houdt dit weekend. Met die hoge hakken behoudt hij in ieder geval wel droge voeten als hij door de plassen moet lopen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ellie Lust sluit iedereen in haar hart vandaag, zolang ze zich aan de etherdiscipline houden natuurlijk.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als er iets is wat voor queer jongeren voor een veilige omgeving kan zorgen is dat wel de steun van hun trotse ouders en gelukkig is Jörgen Raymann een van hen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: