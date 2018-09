Jort Kelder bedenkt tv-show met Klöpping

,,Kelder & Klöpping gaat over de oude tijd versus de nieuwe tijd", zegt Jort Kelder. ,,Ik ben de man van de romantiek, Alexander is van de nieuwe tijd. Ik ben vanuit Hoe heurt het eigenlijk? veel bezig met de vroegere etiquette. Alexander is de man van de appjes, van de technologie. Waar gaan we heen? Dat is allemaal super efficiënt, maar ik probeer me daartegen te verzetten." ,,Tegenwoordig kun je liefde consumeren via een app als Tinder", noemt Jort als voorbeeld. ,,Vroeger ging dat met een dansje en een handgeschreven briefje met blauwe inkt. Alexander vindt dat inefficiënt. Hij komt dan met de redenering dat hij uit de zeven miljard mensen de juiste kan vinden via een app. Dat blijkt overigens niet waar. Emotie blijft een belangrijke factor." Jort Kelder is sinds kort te zien als presentator van Buitenhof . Hij vervangt een jaar lang Pieter Jan Hagens die een wereldreis maakt. Daarnaast presenteert hij sinds januari zijn wekelijkse radioprogramma dr. Kelder en Co (elke zaterdag Radio 1, 13.00 uur). ,,Ik maak dat met heel veel genoegen. Want ik wilde heel graag de stap maken naar goede gesprekken met slimme mensen naast al die entertainmentdingen die ik wil blijven doen. Ik praat eigenlijk alleen maar met mensen die het beter weten dan ik, hoogleraren en gepromoveerden."

Ook bij Buitenhof voelt Jort zich thuis. ,,Dat is een zegen. Er moet ook ruimte zijn voor diepgang op radio en tv, voor diepgang en traagheid. Dat is niet leeftijdsgebonden, ik denk dat dit ook jongeren aanspreekt. Ze willen weten hoe de wereld in elkaar steekt, hoe werkt het, hoe zit dat met het klimaatprobleem? Dat kan je niet in een soundbite van 6 seconden doen. Dat gaat gewoon niet."



Jort is groot pleitbezorger van de publieke omroep. ,,Er wordt vaak negatief over de publieke omroep gepraat, terwijl het van ons allemaal is. We maken in vergelijking met andere omroepen in de wereld voor een fractie van het geld ontzettend goede televisie. Het gaat altijd over wat er mis is. Onze taal en cultuur dreigt te worden weggedrukt door grote platforms uit Amerika. We dreigen zo toerist in eigen land te worden. Je verzuipt in de buitenlandse series. Dat is op zich niet zo erg, maar daar moet je ook andere verhalen naast zetten."