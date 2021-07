Jort Kelder financierde campagnefilmpjes FVD, ontkent belangenverstrengeling

Kelder stelt in zijn podcast dat hij een bevriende redacteur die een carrièreswitch wilde maken in aanloop naar de verkiezingen adviseerde om campagnefilmpjes voor politieke partijen te gaan maken. Hij legde vervolgens contact met Baudet om te vragen of zijn redacteur iets voor hem zou kunnen betekenen. Kelder was ervan overtuigd dat Baudets partij een goede keuze was ‘omdat er veel om te doen was’, maar heeft zich er daarna niet meer mee bemoeid.



Daarnaast bood Kelder aan het salaris van de redacteur te betalen. In zijn podcast legt hij uit hoe dat ging. ,,Het enige wat ik heb gedaan: ‘ik geef jou die kans, ik betaal jouw salaris wel, ga maar kijken.’ Dat deed ik wel vaker natuurlijk met al mijn projecten met hem. ‘Stuur mij maar een rekening’.”



De presentator zegt in de podcast verder ‘geen enkele financiële band met Forum voor Democratie te hebben’. ,,Sterker nog: als hij had gezegd dat hij eigenlijk de campagne van GroenLinks wilde volgen of die van de dierenpartij, dan had ik het ook prima gevonden. Dan had ik Marianne Thieme gebeld.”