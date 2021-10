Jort Kelder onder vuur door opmerking over Aziaten

Op1 -presentator Jort Kelder heeft vandaag op sociale media veel kritiek gekregen na een opmerking over Aziaten in de talkshow van donderdagavond. Hij stelde in een gesprek over Netflix-serie Squid Game dat ‘Aziaten precisie en delicatessen aan enorme wreedheid combineren. Denk aan hoe er met dieren omgegaan wordt, er worden in de Aziatische wereld hele stukken uit levende vissen gehaald.’

Veel Nederlanders van Aziatische afkomst ergeren zich eraan dat Kelder alle Aziaten over één kam scheert. Er wordt op gewezen dat Kelder in het verleden vaker zulke stellingen over Aziaten heeft geponeerd.

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker was ook te gast in Op1 en probeerde aan tafel Kelder te corrigeren. ,,Het is aantoonbaar onwaar wat Kelder zei en hij scheert meer dan vijftig landen over één kam”, zegt Breuker tegen het ANP. ,,Azië is heel groot. Het is zo’n gemakkelijke manier om je beter te voelen dan een ander door allerlei negatieve kenmerken aan ‘de Aziaat’ toe te kennen. Daar moeten we anno 2021 echt een keer van af in Nederland.”

Nummer 39 met rijst

Breuker probeerde na de uitzending Kelder nog aan te spreken op zijn opmerking, maar het kwam niet tot een gesprek. ,,We zijn ons de afgelopen jaren iets bewuster geworden van onze fouten op dit gebied”, stelt de hoogleraar. ,,Maar er zijn nog zoveel mensen die zo gemakkelijk omgaan met Aziaten en Nederlanders met een Aziatische afkomst. Dit soort bejegeningen zijn gewoon racistisch. Dit is niet in de haak en ik snap niet waar het vandaan komt.”

De wetenschapper denkt dat de discussie wel is verbeterd sinds het Nummer 39-met-rijst-incident van Gordon tijdens Holland’s Got Talent. Jurylid Gordon maakte een aantal grappig bedoelde opmerkingen over de afkomst van een Chinese promovendus Economie en Bedrijfskunde die meedeed aan het programma. Gordon bood recent zijn excuses aan voor dit incident uit 2013.

