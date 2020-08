Jort Kelder volgt Sander Schimmelpenninck op bij Op1

De naam van Kelder is geen verrassende. Hij deed eerder al screentests voor talkshows bij de publieke omroep. Ook presenteerde hij programma's als Buitenhof. Kelder is ook een graag geziene gast in talkshows. De voormalig hoofdredacteur van Quote zal de plek van de huidige hoofdredacteur van Quote innemen naast Welmoed Sijtsma.



Vanochtend maakte Schimmelpenninck bekend te stoppen met de presentatie van de meest bekeken talkshow van Nederland. ,,Ik vond het al een ingewikkeld verhaal toen ik werd gevraagd. Ik heb al zo veel andere dingen. Ik heb me erin laten lullen. Het was voor drie maanden bedoeld als experiment”, zegt Schimmelpenninck, die ook hoofdredacteur van zakenblad Quote is. ,,Het liep, door corona, maar door. Terwijl mijn twijfels bleven. Het heeft nooit honderd procent als mijn rol gevoeld.”