Jos B. eist uitzendingsverbod documentaire RTL

No Pictures Please is opgericht door presentator Ewout Genemans (35). Hij liep drie jaar lang mee met het rechercheteam in de zaak Nicky Verstappen. Nog voordat er een verdachte in beeld was en gestart werd met een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek, sloot de presentator aan. Wat volgde was een spannende zoektocht naar een verdachte in de strafzaak die het land al decennia bezighoudt. Na de veroordeling van Jos B. vorige week vrijdag - hij kreeg 12,5 jaar cel - liet Ewout weten dat de tweedelige documentaire zondag en maandag op televisie te zien is.