Josje ziet eenmalige terugkeer bij K3 wel zitten

Dat laat het voormalige lid weten op Instagram, al denkt ze dat ze weinig kans maakt. ,,Ik denk niet dat ze mij gaan bellen. Ik weet zelfs niet of ze mijn nieuwe nummer nog hebben”, zegt Huisman, die tussen 2009 en 2016 deel uitmaakte van de meidengroep. Maar als ze de vraagt krijgt, heeft ze wel één voorwaarde: ,,Ik wil Oya Lélé zingen. Dat is mijn favoriete liedje. Anders kom ik niet.”

De Vlaamse Hanne Verbruggen maakte eerder deze maand bekend dat ze met zwangerschapsverlof is. Ze wordt tijdens de Nederlandse shows vervangen door Diede van den Heuvel, finaliste in het programma K2 Zoekt K3. Van den Heuvel zal begin december niet bij de shows in Antwerpen zijn. Volgens Belgische media krijgen de overige twee leden Marthe De Pillecyn en Julia Boschman dan assistentie van een andere vervangster. Studio 100 wil nog niet zeggen om wie het gaat.