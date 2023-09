Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) overleden

Valse start voor nieuwe radiozen­der Giel Beelen: luisteraar hoort alleen ruis

Op de nieuwe radiozender Radio4all, waar Giel Beelen is aangesteld als creatief directeur, is alleen ruis te horen. De zender nam in de nacht van donderdag op vrijdag de FM-frequentie van muziekzender Sublime over, maar kreeg het radiostation niet op tijd opgezet.